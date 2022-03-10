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Російський ворог гатить по житлових районах Маріуполя – міськрада

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російський ворог гатить по житлових районах Маріуполя – міськрада

Російські окупанти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя.

Про це заявляють у міській раді.

Зазначається, що саме зараз ворог гатить по житлових кварталах.

Ворожі снаряди вже влучили у корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру.

Наразі інформація про постраждалих уточняється.

Нагадаємо, що вчора, 9 березня, російські війська обстріляли у Маріуполі дитячу лікарню та пологовий будинок.

Внаслідок бомбардування російськими літаками постраждало 17 людей: це діти, жінки, лікарі. Жертвами стали троє людей, серед них і маленька дівчинка.

Варто зазначити, що Росія планувала бомбардувати пологовий будинок у Маріуполі. Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Маріуполі начебто “українські нацбатальйони, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали у ньому бойові позиції”.

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