Росіянам збрехали, що у лікарні Маріуполя не було пацієнтів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні згадав про бомбардування російськими військами лікарні у Маріуполі, де загинули троє людей, зокрема маленька дівчинка, ще 17 (діти, жінки, медики) – дістали тяжкі поранення.

– Ця тема обговорювалася в ефірі російських ток-шоу, але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито в лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей, – сказав глава держави.

За його словами, росіянам сказали, що у лікарні нібито засіли націоналісти, що доводить лише одне – воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають.

– Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов’язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя?! Любите благополучні країни?! У вас цього більше не буде! – наголосив Зеленський.

Окрім того, як сказав президент України, на пропагандистів чекає також ненависть усіх громадян РФ, яких вони багато років поспіль обманюють.