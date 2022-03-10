Уночі 10 березня з’явилася попередня домовленість про організацію трьох зелених коридорів у Сумській області.

Досягли її під час чергового етапу переговорів, що завершився близько 03.00, повідомляє голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Колони мають вирушити за маршрутами:

Суми – Полтава (Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава),

Тростянець – Полтава (Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава),

Краснопілля – Полтава (Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава).

За словами Дмитра Живицького, українська сторона подавала й інші населені пункти області для евакуації, однак погодження отримати поки не вдалось.

Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 09.00.

Інформацію про місця збору та точний час відправки керівництво області обіцяє повідомити згодом.

10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.

На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.

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Джерело: Дмитро Живицький