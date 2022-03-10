Зеленський підписав закон про вилучення об’єктів РФ в Україні

Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою, Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

– Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Росія розв’язала і веде проти України та українського народу, – йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон окреслює правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності РФ, включно із випадками, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю.

До речі, раніше економіст Павло Кухта повідомив, що дефолт буде катастрофою для економіки країни-агресора Росії, спровокує масове безробіття та колапс російських компаній.