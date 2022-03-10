Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Зеленський підписав закон про вилучення об’єктів РФ в Україні

Маліновська Ангеліна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою, Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

– Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Росія розв’язала і веде проти України та українського народу, – йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон окреслює правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності РФ, включно із випадками, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю.

До речі, раніше економіст Павло Кухта повідомив, що дефолт буде  катастрофою для економіки країни-агресора Росії, спровокує масове безробіття та колапс російських компаній.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка