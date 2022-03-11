Алкоголь, ікра та предмети розкоші: Байден оголосив про нові санкції проти РФ

Президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти Російської Федерації.

Зокрема він повідомив, що США запроваджують заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з Росії – Байден підпише відповідний указ.

Крім того, за його словами США, ЄС і G7 скасують режим найбільшого сприяння в торгівлі з Росією і заборонять постачання предметів розкоші до цієї країни.

Він уточнив, що тісно співпрацюватиме з Конгресом, щоб позбавити Росію переваг членства в СОТ і забезпечити, щоб російський імпорт не отримував режим найбільшого сприяння в економіці.

США та країни Великої сімки прагнутимуть перешкоджати російським позикам у Світового банку та МВФ.

Санкції повного блокування також планують накласти на російського бізнесмена з найближчого оточення Путіна Юрія Ковальчука, керівників банків РФ, які знаходяться під санкціями, а також депутатів Думи, які виступали за закони про визнання так званих Л/ДНР.

Також Джо Байден попередив, що Росії доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо вона застосує хімічну зброю в Україні.

Президент США також пообіцяв надати Україні нову гуманітарну допомогу.