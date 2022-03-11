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Факти / Світ

Алкоголь, ікра та предмети розкоші: Байден оголосив про нові санкції проти РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти Російської Федерації.

Зокрема він повідомив, що США запроваджують заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з Росії – Байден підпише відповідний указ.

Крім того, за його словами США, ЄС і G7 скасують режим найбільшого сприяння в торгівлі з Росією і заборонять постачання предметів розкоші до цієї країни.

Він уточнив, що тісно співпрацюватиме з Конгресом, щоб позбавити Росію переваг членства в СОТ і забезпечити, щоб російський імпорт не отримував режим найбільшого сприяння в економіці.

США та країни Великої сімки прагнутимуть перешкоджати російським позикам у Світового банку та МВФ.

Санкції повного блокування також планують накласти на російського бізнесмена з найближчого оточення Путіна Юрія Ковальчука, керівників банків РФ, які знаходяться під санкціями, а також депутатів Думи, які виступали за закони про визнання так званих Л/ДНР.

Також Джо Байден попередив, що Росії доведеться заплатити дуже високу ціну, якщо вона застосує хімічну зброю в Україні.

Президент США також пообіцяв надати Україні нову гуманітарну допомогу.

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Фото: Getty Images

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