Авіація РФ завдала удару по Білорусі з території України

Авіація Російської Федерації завдала удару Білорусі біля кордону з Україною. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Там уточнили, що о 14.30 від прикордонної служби надійшла інформація про те, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця в Білорусі, зайшли на територію України, розвернулися над нашими населеними пунктами Городичі та Тумен, після чого завдали удару населеному пункту Копани в Білорусі.

– Наразі 9 прикордонний загін спостерігає за заняттям цього населеного пункту ворогом! Це провокація! Ціль – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною! – попередили у ЗСУ.

Тим часом глава Міноборони України Олексій Резніков заявляв, що авіація Російської Федерації готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля українсько-білоруського кордону у себе у Facebook.

– Звертаюся до білоруського народу. Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Згідно з їхнім злочинним планом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону, – повідомив міністр.

Він попереджав, що на удар збиралися завдати н.п. Копани в Столинському районі Брестської області.

– Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України, – зазначив Олексій Рєзніков.

Він заявив, що метою провокації є змушення чинного керівництва Білорусі до участі у війні проти України на боці Росії.