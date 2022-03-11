ЗСУ зупинили російські війська на всіх напрямках – Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російських загарбників зупинено практично на всіх напрямках ракетними та авіаційними ударами.

– Воєнно-політична обстановка в Україні залишається керованою. За добу противник не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними та авіаційними ударами, – сказав він під час брифінгу.

За його словами, на північний захід від Києва була контратака ЗСУ, такі самі атаки були на Харківському напрямку.

– Протягом ночі наша авіація наносила потужні удари по скупченню ворога. І саме у вигляді помсти ворог завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, а також по Київщині, Харківщині та Полтавщині, по Дніпру та інших містах, – наголосив він.

Арестович запевнив, що ЗСУ поставлять крапку в агресії РФ проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що ми вже досягли стратегічного перелому, хоча поки що невідомо, скільки ще днів ЗСУ доведеться звільняти нашу землю від російських загарбників.

Він сподівається на посилення санкцій міжнародних партнерів проти РФ, які остаточно зупинять агресора.