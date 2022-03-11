Під Києвом кадирівці не дають відступати військовим РФ – Веніславський

Так звані “загороджувальні загони” кадирівців, які стоять під Києвом, не дають відступати деморалізованим російським військовим, які намагаються уникнути боїв з українською армією.

Про це в ефірі марафону українських телеканалів повідомив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський.

– Є інформація, що в окупаційних військах створюються “загороджувальні загони”. Тобто повторюються сталінські та гітлерівські методи ведення війни, – додав він.

За словами Веніславського, ці загони кадирівців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча). Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень зі Збройними силами України.

Водночас 10 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська навіть технічно не зможуть захопити чи оточити Київ.

За його словами, і в столиці, і під Києвом діє доволі велике угруповання українських військ, яке нищить противника.