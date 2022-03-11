Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Президент присвоїв звання Героя України 13 військовослужбовцям – список

Олена Конюшок SEO оптимізація
Президент присвоїв звання Героя України 13 військовослужбовцям – список

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України 13 українським воїнам.

Як заявив президент України, п’ятеро із них загинули в боях.

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно:

  • Підполковник Літун Андрій Миколайович – загинув, прикриваючи наших військових і героїчно стримуючи наступ ворога.
  • Капітан Корпан Олександр Богданович – врятував наших бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів від них літак, що падав.
  • Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович – у боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.
  • Старший сержант Івашко Андрій Олександрович – під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.
  • Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович – за мужність і героїзм під час евакуації поранених у Донецькій області, за порятунок наших військових.

Також звання Героя України надано:

  • Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович – уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.
  • Полковник Хода Леонід Олексійович – за період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин противника.
  • Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович – завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомелі.
  • Підполковник Яковенко Олександр Олексійович – вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.
  • Майор Бова Євгеній Петрович – за героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій у постійних атаках ворога.
  • Капітан Боєчко Василь Васильович – за надзвичайно успішну ліквідацію техніки та живої сили ворога.
  • Сержант Мороз Олег Романович – завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.
  • Матрос Самофалов Валерій Михайлович – в одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвинтокрили ворога.

– Також я підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність 39 нацгвардійців, 31 поліцейського (дев’ять посмертно), 14 прикордонників (чотирьох посмертно), 23 працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, кілька днів раніше в Енергодарі попрощались із українськими військовослужбовцями, котрі загинули під час захисту Запорізької АЕС від російських загарбників.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка