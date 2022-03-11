Президент присвоїв звання Героя України 13 військовослужбовцям – список

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України 13 українським воїнам.
Як заявив президент України, п’ятеро із них загинули в боях.
Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно:
- Підполковник Літун Андрій Миколайович – загинув, прикриваючи наших військових і героїчно стримуючи наступ ворога.
- Капітан Корпан Олександр Богданович – врятував наших бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів від них літак, що падав.
- Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович – у боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.
- Старший сержант Івашко Андрій Олександрович – під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.
- Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович – за мужність і героїзм під час евакуації поранених у Донецькій області, за порятунок наших військових.
Також звання Героя України надано:
- Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович – уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.
- Полковник Хода Леонід Олексійович – за період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин противника.
- Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович – завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомелі.
- Підполковник Яковенко Олександр Олексійович – вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.
- Майор Бова Євгеній Петрович – за героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій у постійних атаках ворога.
- Капітан Боєчко Василь Васильович – за надзвичайно успішну ліквідацію техніки та живої сили ворога.
- Сержант Мороз Олег Романович – завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.
- Матрос Самофалов Валерій Михайлович – в одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвинтокрили ворога.
– Також я підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність 39 нацгвардійців, 31 поліцейського (дев’ять посмертно), 14 прикордонників (чотирьох посмертно), 23 працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, – повідомив Зеленський.
Нагадаємо, кілька днів раніше в Енергодарі попрощались із українськими військовослужбовцями, котрі загинули під час захисту Запорізької АЕС від російських загарбників.