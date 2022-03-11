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Факти / Україна

Росіяни не хочуть помирати в Україні: СБУ перехопила розмову солдата з дружиною

Валентина Летяк редакторка стрічки
Росіяни не хочуть помирати в Україні: СБУ перехопила розмову солдата з дружиною

Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата з дружиною, яка свідчить про те, що вони демотивовані і мріють лише про одне – швидше повернутися в РФ, оскільки плани їхнього командування щодо захоплення нашої країни провалилися.

– У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас все ж додому відправлять, – сказав дружині росіянин з підрозділу, який намагався захопити Київ через Бородянку.

Тобто російські військові починають розуміти, що їх сюди відправили на вірну смерть – якщо не відправлять додому за ротацією, то в одноразових пакетах для трупів.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 12 тис. осіб особового складу, лише за останню добу – 266.

Також українські військові знищили 353 танки, 1 165 бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню),  31 одиницю засобів ППО, а ще – 57 літаків, 83 гелікоптери, 558 одиниць автомобільної техніки, три кораблі, 60 цистерн з пальним тощо.

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Джерело: СБУ

Фото: Міноборони

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