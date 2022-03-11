Сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні на $13,6 млрд. Остаточно затвердити цю ініціативу має Джозеф Байден, інформує американське видання The New York Times.

Там також повідомили, що термінова допомога Україні була частиною загального пакета фінансування урядових програм на 1,5 трильйона доларів, за яку, власне, проголосував Сенат.

Перед голосуванням лідер більшості в Сенаті Чак Шумер зі штату Нью-Йорк заявив:

Ми пообіцяли українському народу, що вони не будуть боротись із Путіним наодинці. І тоді, коли ми передамо це фінансування найближчим часом, ми дотримаємо свого слова.

Військова та гуманітарна допомога Україні у понад 13 мільярдів доларів отримала сильну двопартійну підтримку серед американських парламентарів.

Нагадаємо, раніше місія США в ОБСЄ закликала Росію покласти край загарбницькій війні на території України.