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Факти / Україна

У Чернігові внаслідок обстрілу військ РФ зруйновано стадіон ім. Гагаріна

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Чернігові внаслідок обстрілу військ РФ зруйновано стадіон ім. Гагаріна

У Чернігові внаслідок обстрілу російських військ зруйновано стадіон імені Юрія Гагаріна. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Вячеслав Чаус.

– Друзі, це вже агонія. Я думаю, що у них (російських військових) вже дуже швидко закінчаться снаряди і набої, бо з огляду на те, як вони гатять по нашій Чернігівщині та інших містах України, їх точно на довго не вистачить, – прокоментував він.

Також Вячеслав Чаус додав, що через обстріли РФ стався прорив на водоканалі в місті. Зараз тривають ремонтні роботи, всі комунальники працюють над відновленням мереж.

Уранці 11 березня Росія знову завдала кілька ударів по українських містах. Зокрема, ворог обстріляв військовий аеродром у Луцьку, внаслідок чого загинули двоє людей.

Також РФ завдала три авіаудари по Дніпру. Ворожі снаряди впали поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку.

Крім того, зафіксовано влучання у двоповерхову взуттєву фабрику, після чого сталася пожежа. За попередніми даними, загинула одна людина.

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