Унаслідок обстрілу Росією військового аеродрому у Луцьку загинуло двоє людей. Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

– Сьогодні, орієнтовно о 05.45, відбувся обстріл Луцька чотирьма ракетами, які влучили у військовий аеродром. На цей час відомо про двох загиблих військовослужбовців,- заявив він.

Також Погуляйко повідомив про шістьох поранених. Рятувальні роботи тривають.

Вранці 11 березня мер міста Ігор Поліщук заявив, що у Луцьку було чути кілька вибухів в районі військового аеродрому. Через це тимчасово припинили роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Їх запустять після стабілізації ситуації.

Також російські військові нанесли авіаудар по аеродрому Івано-Франківська. Мер міста Руслан Марцінків звернувся до мешканців Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону “городок” з проханням не залишати домівок, не ходити й не їздити вулицями.

Фото: Суспільне Волинь