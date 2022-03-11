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Факти / Україна

В Україні ліквідували ще одного російського офіцера

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні ліквідували ще одного російського офіцера

В Україні ліквідували ще одного російського офіцера, капітана Вячеслава Маклагіна. Про його смерть офіційно повідомили в адміністрації міста Новошахтинськ (Росія), звідки той був родом.

Хоча Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого) замовчує факти про загибель своїх солдатів. Як повідомили в РФ, Вячеслав Маклагін загинув ще 28 лютого.

Він брав участь не лише у війні Росії проти України. В адміністрації Новошахтинська також повідомили, що Вячеслав Маклагін був учасником так званої “Сирійської миротворчої операці”, коли Росія наносила авіаудари по Сирії, підтримуючи режим Башара Асада.

Днями українські військові ліквідували командира мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації. Ним виявився командир 33-го мотострілецького полку гвардії, підполковник Юрій Агарков.

А 8 березня під час боїв поблизу Харкова ліквідували Віталія Герасимова – начальника штабу, першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора.

Фото: Адміністрація міста Новошахтинськ

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