З українських міст 11 березня відкривають чергові гуманітарні маршрути. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, вони працюватимуть за напрямками:
- з Маріуполя у напрямку Запоріжжя (Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського), Республіка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя) з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту.
З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь.
- з міста Пологи у напрямку Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя)
- з міста Волноваха у напрямку Покровська (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)
- з міста Енергодар (Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя)
- з міста Ізюм в місто Лозова (Ізюм – Мала Камишеваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова)
- з міста Буча в Київ (Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ)
- з міста Гостомель в Київ (Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ)
- з селища Козаровичі в Київ (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
- з міста Микуличин в Київ (Микуличин – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ)
- з міста Андріївка в Житомир (Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)
- з міста Макарів у Житомир (Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)
- з міста Бородянка у Житомир (Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир)
Також Ірина Верещук додала, що Україна розробляє нові маршрути гуманітарних коридорів, щоб можна було доставити необхідні медикаменти і продукти до Херсонської, Чернігівської, Харківської областей та інших регіонів, які цього потребують.