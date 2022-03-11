З українських міст 11 березня відкривають чергові гуманітарні маршрути. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, вони працюватимуть за напрямками:

з Маріуполя у напрямку Запоріжжя (Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського), Республіка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя) з обов ’ язковим розмінуванням по всьому маршруту.

З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь.

з міста Пологи у напрямку Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам ’ янське – Запоріжжя)

янське – Запоріжжя) з міста Волноваха у напрямку Покровська (Волноваха – Валер ’ янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)

янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ) з міста Енергодар (Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя)

з міста Ізюм в місто Лозова (Ізюм – Мала Камишеваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова)

з міста Буча в Київ (Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ)

з міста Гостомель в Київ (Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ)

з селища Козаровичі в Київ (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ

з міста Микуличин в Київ (Микуличин – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ)

з міста Андріївка в Житомир (Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)

з міста Макарів у Житомир (Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир)

з міста Бородянка у Житомир (Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир)

Також Ірина Верещук додала, що Україна розробляє нові маршрути гуманітарних коридорів, щоб можна було доставити необхідні медикаменти і продукти до Херсонської, Чернігівської, Харківської областей та інших регіонів, які цього потребують.