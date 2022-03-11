ЗСУ знищили дві колони ворожої техніки та 10 російських літаків

10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів, як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ рф із повним комплектом техніки: танки, БМП, Гради та ін.

За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території РФ.

За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Є гарна інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовика окупантів Су-25. Один із них – американським Стінгером.

Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських окупантів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах, як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ

Авіаційні безпілотні комплекси Байрактар ТБ-2 сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили, що дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Фото: Повітряні сили ЗСУ