11 березня Кабінет Міністрів утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, кількість убитих російських військових на нашій території перевила 12 тисяч осіб. А кількість поранених окупантів ще більша.
– Ми не звали сюди жодного з них. І повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому, – сказав Зеленський.
Він наголосив, що кількість полонених російських загарбників вже сягнула такого рівня, що це вимагає створення окремої силової структури. Саме тому Кабмін утворив штаб з питань поводження з військовополоненими.
– Тому тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції, – сказав Володимир Зеленський.
А ще очільник держави звернувся до російських матерів, що ті не вірили обіцянкам про навчання, бо насправді їхніх синів відправляють до України на смерть.
– І якщо у вас з’являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть відправити воювати проти України, дійте негайно. Не віддавайте свого сина на смерть чи в полон, – сказав президент.
Він наголосив, що Україна ніколи не хотіла і не хоче цієї війни, проте буде захищатися.
Україна поважає міжнародне право, тому надає гарантії для російських військових, які добровільно здадуться в полон. Зателефонуйте за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.
Фото: Генштаб ЗСУ