11 березня Кабінет Міністрів утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, кількість убитих російських військових на нашій території перевила 12 тисяч осіб. А кількість поранених окупантів ще більша.

– Ми не звали сюди жодного з них. І повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що кількість полонених російських загарбників вже сягнула такого рівня, що це вимагає створення окремої силової структури. Саме тому Кабмін утворив штаб з питань поводження з військовополоненими.

– Тому тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції, – сказав Володимир Зеленський.

А ще очільник держави звернувся до російських матерів, що ті не вірили обіцянкам про навчання, бо насправді їхніх синів відправляють до України на смерть.

– І якщо у вас з’являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть відправити воювати проти України, дійте негайно. Не віддавайте свого сина на смерть чи в полон, – сказав президент.

Він наголосив, що Україна ніколи не хотіла і не хоче цієї війни, проте буде захищатися.

Україна поважає міжнародне право, тому надає гарантії для російських військових, які добровільно здадуться в полон. Зателефонуйте за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.

Фото: Генштаб ЗСУ