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Факти / Україна

Над Дніпром українські ППО збили ворожі ракети РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Над Дніпром українські ППО збили ворожі ракети РФ

12 березня у Дніпрі українська система протиповітряної оборони (ППО) знищила російську ракету. Її уламки впали на одне з підприємств міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомило Повітряне командування Схід, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив дві ворожі крилаті ракети над Дніпром.

Інформація про займання, спричинене уламками збитої ракети, надійшла рятувальникам о 06.27. На місці стало зрозуміло, загорівся дах одноповерхової будівлі. Це був цегляний цех, який не експлуатувався.

Полум’я поширилось на приміщення побутової кімнати, розташованої на рівні третього поверху. Вогонь знищив сміття та мотлох в кімнаті на площі 80 кв. м.

Над Дніпром українські ППО збили ворожі ракети РФ / 2 фотографии

Рятувальники вже ліквідували пожежу, загиблих та постраждалих немає.

12 березня російські війська о 03.50 обстріляли село Квітневе Броварського району Київської області.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа на складі зберігання замороженої продукції. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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Фото: ДСНС

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