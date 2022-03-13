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Факти / Україна

Під Маріуполем знищено12 військових РФ, ще двоє здалися у полон – ДПСУ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Під Маріуполем знищено12 військових РФ, ще двоє здалися у полон – ДПСУ

12 березня українські прикордонники вміло ліквідували одразу 12 путінських загарбників під Маріуполем.

За даними ДПСУ, це сталося під час того, як прикордонники зафіксували наступ ворожої групи.

Ще двоє російських військових здалися в полон, решта – розбіглися у різні сторони.

– Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв’язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їх бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з указом президента Володимира Зеленського 6 березня Маріуполь отримав звання Місто-Герой України.

Зараз місто є повністю заблокованим для проведення гуманітарних зелених коридорів. Місцеві мешканці практично не виходять із бомбосховищ, оскільки агресор щоденно обстрілює Маріуполь з неба.

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