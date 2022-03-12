Почали говорити, а не кидати ультиматуми: Зеленський про переговори з РФ

У суботу, 12 березня, під час брифінгу з іноземними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація перестала просто кидатися ультиматумами під час переговорів про припинення війни.

– Наші дипломати працюють і промовляють деталі порядку денного, який може бути між нами та РФ… Ви знаєте, від самого початку були якісь ультиматуми з боку РФ, ми не пішли на них. Війна поглиблювалася, швидкої операції за 3-4 дні не сталося… Зараз вони вже почали щось говорити, а не кидати ультиматуми, – повідомив Зеленський.

Також він зазначив, що “радіє такому сигналу” з боку Росії.

– За останні 2 роки я жодного разу не чув, що може бути такий діалог. А ми зверталися навіть не десятки разів. Я думаю, що провів уже сотні переговорів із лідерами інших країн, яким я давав усі можливості бути переговорниками, посередниками, медіаторами, бути хоч кимось, щоб відбулася зустріч, – заявив він, маючи на увазі прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський також додав, що світові лідери повинні знати, що загибель тисяч людей в Україні – “це сталося через те, що РФ жодного разу не підтверджувала можливість зустрічі”.

Він повністю поклав на Росію відповідальність за те, що сталося.