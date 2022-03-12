РФ під приводом війни з фашизмом бореться з нашими жінками, дітьми та старими – Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі, український боксер Олександр Усік заявив, що Російська Федерація під приводом війни з фашизмом бореться з українськими жінками, дітьми та старими людьми.

– Під приводом війни з фашизмом ви боретеся з нашими жінками, дітьми та старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста. При цьому цинічно брешіть і продовжуєте брехати про те, що це якась спецоперація і що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив уже йде. Наші 2-3 покоління мінімум вже розлючені на вас за ваші дії, – підкреслив він у відеозверненні, опублікованому на його сторінках у соцмережах 12 березня.

Боксер додав, що українці перебувають на своїй землі і зможуть відбудувати Україну після закінчення війни, вклавши в це кошти, які є.

Усік також подякував кожному українцю, який став на захист своєї країни.