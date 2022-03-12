Олексій Арестович під час брифінгу розповів про ситуація щодо російського вторгнення.

– За даними нашого командування, понад 90 батальйонних тактичних груп противник застосував на території України, починаючи з 24 лютого. Понад 30 знищено або виведено з ладу, втратили боєздатність. Тобто ми перемололи третину війська противника, – заявив Арестович.

Також він додав, що на найбільших операційних напрямках ворог виснажив свої атакуючі угруповання і став в оборону. Це стосується Київського, Чернігівського, Сумського, Харківського, Південного напрямках. Єдине, де противник намагається просуватися – це зона ООС, а саме: Сєверодонецьк , район Волновахи, Маріуполя.

– Зараз противник намагається зішкрібати резерви з миротворців на Кавказі, Крима, «ЛНР», «ДНР», Росії, проводячи часткову мобілізацію, намагається створити угруповання до 20 тисяч осіб і за пару тижнів кинути на фронт, намагаючи переломити ситуацію. Якщо ми перемололи елітні підрозділи, то ця змазка для штика взагалі небоєздатна, – повідомив радник президента.

За даними Головного управління розвідки, оприлюднених його головою Кирилом Будановим, в російському воєнно-політичному керівництві залишилися лише дві людини, які виступають за продовження воєнної агресії, це сам Путін і Шойгу.

Нагаємо, що раніше ми писали про загальні бойові втрати путінських військ за час повномасштабної війни в Україні, з 24 лютого до 12 березня.