Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для іноземних ЗМІ 12 березня вперше назвав втрати серед наших захисників.

Так, за його словами, Україна втратила близько 1300 військових.

– Ви бачите, які у нас сусіди: м’яко кажучи, непрості. Потрібен документ, де будуть усі гарантії безпеки для нашої країни та наших людей. Чесно скажу, що і для інших держав ці гарантії безпеки важливі. Бо як уже говорилося: сьогодні ми, а завтра – незрозуміло, хто ще. Люди гинуть. І ми не радіємо через те, що у нас загинуло військових десь 1300 на сьогоднішній день, а в Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не тішуся з цього. Тому що у них є батьки, їх відправили, більшість із них загалом не знають, куди вони приїхали, – повідомив президент.

Володимир Зеленський уточнив, що російські військові “розповідають про якийсь фашизм”, оскільки влада у РФ переконала їх своєю інформаційною політикою, що українці – нацисти.

– Але що потім з ними відбувається? Вони зрозуміли, що поводяться як нацисти. Чому така кількість полонених? Тому що вони приїхали вбивати нас, але побачили, що вони по-перше слабкі, ми не здаємося, ми на своїй землі. А потім деякі з них зрозуміли, незважаючи на те, що 18-20 років, зрозуміли, що вони поводяться як нацисти. Мародерять, блокують міста, не дають людям воду… я не знаю, як вони повертатимуться додому, – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що є серед росіян та інші – ті, хто отримує насолоду від вбивств.