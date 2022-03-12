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У нас загинуло близько 1300 військових – Зеленський вперше назвав втрати серед українських бійців

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У нас загинуло близько 1300 військових – Зеленський вперше назвав втрати серед українських бійців

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для іноземних ЗМІ 12 березня вперше назвав втрати серед наших захисників.

Так, за його словами, Україна втратила близько 1300 військових.

– Ви бачите, які у нас сусіди: м’яко кажучи, непрості. Потрібен документ, де будуть усі гарантії безпеки для нашої країни та наших людей. Чесно скажу, що і для інших держав ці гарантії безпеки важливі. Бо як уже говорилося: сьогодні ми, а завтра – незрозуміло, хто ще. Люди гинуть. І ми не радіємо через те, що у нас загинуло військових десь 1300 на сьогоднішній день, а в Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не тішуся з цього. Тому що у них є батьки, їх відправили, більшість із них загалом не знають, куди вони приїхали, – повідомив президент.

Володимир Зеленський уточнив, що російські військові “розповідають про якийсь фашизм”, оскільки влада у РФ переконала їх своєю інформаційною політикою, що українці – нацисти.

– Але що потім з ними відбувається? Вони зрозуміли, що поводяться як нацисти. Чому така кількість полонених? Тому що вони приїхали вбивати нас, але побачили, що вони по-перше слабкі, ми не здаємося, ми на своїй землі. А потім деякі з них зрозуміли, незважаючи на те, що 18-20 років, зрозуміли, що вони поводяться як нацисти. Мародерять, блокують міста, не дають людям воду… я не знаю, як вони повертатимуться додому, – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що є серед росіян та інші – ті, хто отримує насолоду від вбивств.

– Вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси. А ми стоятимемо до кінця, – наголосив президент.

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