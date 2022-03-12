Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
78 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Сподіваюся, Росія виконає свої зобов’язання: Верещук про евакуацію людей

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ірина Верещук

На території України відкривають чергові гуманітарні коридори та рейси для евакуації людей з гарячих точок. Ірина Верещук сподівається, що сьогодні все відбудеться вдало, а людей перевезуть у безпечне місце.

– Із Запоріжжя у Маріуполь Донецької області через населені пункти Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь з обов’язковим розмінуванням на всьому маршруті.

Сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху, повідомила Верещук.

З Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають евакуювати людей з міста Пологи та Токмак на зворотному напрямку;

З Гостомеля, Бучі, Петрушки, Білогородка, селища Козаровичі, Микуличі на Київщині до Києва.

З Андріївки, Макарова та Бородянки на Київщині до Житомира. Для евакуації людей в пункти направлять автобуси з Білої Церкви.

З Тростянця, Лебедина, Конотопа, Велика Писарівка, Краснопілля, з міста Суми до Полтави. Евакуація відбудеться частково на автобусах та власних автомобілях.

Читайте
ЗСУ стримують масований наступ російських військ - Генштаб

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка