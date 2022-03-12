На території України відкривають чергові гуманітарні коридори та рейси для евакуації людей з гарячих точок. Ірина Верещук сподівається, що сьогодні все відбудеться вдало, а людей перевезуть у безпечне місце.

– Із Запоріжжя у Маріуполь Донецької області через населені пункти Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь з обов’язковим розмінуванням на всьому маршруті.

Сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху, повідомила Верещук.

З Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають евакуювати людей з міста Пологи та Токмак на зворотному напрямку;

З Гостомеля, Бучі, Петрушки, Білогородка, селища Козаровичі, Микуличі на Київщині до Києва.

З Андріївки, Макарова та Бородянки на Київщині до Житомира. Для евакуації людей в пункти направлять автобуси з Білої Церкви.

З Тростянця, Лебедина, Конотопа, Велика Писарівка, Краснопілля, з міста Суми до Полтави. Евакуація відбудеться частково на автобусах та власних автомобілях.