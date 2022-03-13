Прикордонники з бійцями ЗСУ успішно зупинили колону російських окупантів. Про це на своєму сайті повідомила Державна прикордонна служба України.

Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби влучним пострілом знищили броньований автомобіль “Тигр”, який йшов у голові колони, – йдеться у повідомленні.

У відповідь ворог почав накривати вогнем позицію прикордонників, але на поміч прийшли ЗСУ, які, власне, і змусили противника тікати.

ДПСУ наголошує, що, на відміну від солдат РФ, українські захисники з бою вийшли без втрат, і додає:

Прикордонники разом з іншими складовими сил безпеки продовжують вичищати українську землю від загарбницької нечисті.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з боку Республіки Білорусь зберігається загроза вторгнення збройних сил країни на територію України, керівництво РБ посилило охорону кордонів з нашою державою.