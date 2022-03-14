Ворожі авіаудари розтрощили останній продуктовий магазин у Маріуполі. Гуманітарна ситуація у місті постійно ускладнюється.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, до міста підійшов гуманітарний караван, він цілий.

Ворожих обстрілів вночі та зранку фіксувалося значно менше. Зв’язок де могли, там полагодили. Проте все ще немає мобільного зв’язку у Кальміуському, Лівобережному та частково Приморському районі – там його відновлення наразі неможливе.

– Знову SMS та голосові повідомленні надійніші за телефонний дзвінок, – сказав радник мера.

Петро Андрющенко наголошує, що місто під контролем Збройних сил України, хоча ворог усіляко намагається зайти в місто. Проте це йому не вдається.

Раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося дещо відкинути росіян у Маріуполі Донецької області та під Ізюмом Харківської області.

14 березня почалася 19-та доба війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Маріупольська міська рада