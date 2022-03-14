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Факти / Україна

У Британії запрацювала програма Будинків для українців, готові прийняти тисячі біженців

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна та Велика Британія

З понеділка, 14 березня, у Великій Британії запрацювала програма Будинку для українців. Уряд цієї країни очікує на прибуття десятків тисяч біженців.

За даними ВВС, суть схеми полягає в тому, що уряд Британії виділяє певну суму для власників місцевої нерухомості, а також влади для того, щоб виділити біженцям місця для проживання.

Ще низка компаній у Британії висловила готовність запропонувати українцям роботу.

До цього британський уряд розкритикували за те, що доки Європейський союз приймає мільйони біженців, в’їхати до Британії вдалося лише сотням людей.

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