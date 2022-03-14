У Польщу через воєнні дії, обстріли російських військ, втрату майна переїхало багато жінок з дітьми, літніх людей, людей з інвалідністю, що потребують особливої уваги та піклування. У більшості немає заощаджень, або ж вони опинилися у скрутному становищі через втрату всього, що мали.

Польській уряд, приймаючи спецзакон щодо українських мігрантів (не всіх громадян України), передбачив соціальну допомогу, – повідомляє експертка з легалізації у Польщі Оксана Колесник. – Осoби, що мають номер PESEL, мають право на соціальну допомогу на таких самих засадах як громадяни Польщі (подробиці можна дізнатися в адміністраціях громад).

Кожен воєнний мігрант з України (якщо має номер PESEL) може отримати одноразово 300 злотих. Треба звернутися до адміністрації громади.

Українські мігранти-студенти можуть розраховувати на соціальну стипендію та на кредит. Якщо вони були змушені призупинити навчання, вони можуть його подовжувати навіть якщо не мають документів (наприклад заліків). Кожен виш сам опрацює, як він перевірить знання студента і визначить, від якого курсу він може подовжувати навчання.

Медична допомога для мігрантів з України – безкоштовна.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі, тікаючи від російської агресії. Згідно з новим законом, громадяни України, які залишили батьківщину через війну, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Це стосуватиметься людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України.