Українські аграрії забезпечені необхідним до посівної 2022 – Лещенко

На 84% задоволені вимоги українських аграріїв до посівної 2022 року: у засобах захисту рослин (ЗЗР) – на 55%, насіннєвому матеріалі – на 78%. Проте є проблема з нестачею палива для с/г техніки, але це питання вже вирішується на рівні перших осіб держави.

– Загальна потреба у добривах під посівну покрита на 84%, у засобах захисту рослин – на 55%. Цей показник незадовільний, але й не критичний, адже нестачу можна компенсувати за рахунок імпорту з країн ЄС, які готові надати нам всю необхідну підтримку. Тим більше, що агрономічні терміни внесення ЗЗР припадають переважно на травень. Найбільш критична проблема – з паливом, вона вирішується на рівні перших осіб держави, – повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Оскільки аграрії починають підготовку до посівної ще восени, то до війни зуміли зібрати необхідні ресурси приблизно в однакових обсягах.

– Щодо продовольчої безпеки, наразі рано давати будь-які оцінки – все залежатиме від військової ситуації в державі. Аграрії України дуже мужні й готові працювати у складних умовах, щоб забезпечити продовольчу безпеку. Оптимальних календарних термінів сівби немає, вони залежать від погодних умов. У нас холодна весна, тому старт посівної кампанії дещо відкладено. Основний період цього року припаде на квітень-травень, – прокоментував міністр.

За його словами, Мінагрополітики перебуває у постійному контакті з великими дистриб’юторами та виробниками насіння та ЗЗР, які роблять все можливе для забезпечення продовольством та недопущення продовольчої кризи.

Нагадаємо, що раніше Лещенко повідомляв, що Кабінет міністрів України запровадив заборону на експорт добрив з України.