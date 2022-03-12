Кабмін тимчасово заборонив експорт добрив з України

Кабінет міністрів України запровадив заборону на експорт добрив з України.
Таке рішення ухвалено у зв’язку з воєнним станом задля збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив.
Це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив.
У відповідній постанові українського уряду йдеться про:
- добрива мінеральні або хімічні, азотні (код УКТ ЗЕД 3102);
- добрива мінеральні або хімічні, фосфорні (код УКТ ЗЕД 3103);
- добрива мінеральні або хімічні, калійні (код УКТ ЗЕД 3104);
- добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках, упаковках масою брутто не більш як 10 кг (код УКТ ЗЕД 3105).
Ця заборона має вимушений та тимчасовий характер і застосовується до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та забезпечення посівної кампанії, що є надзвичайно важливим, щоб не допустити продовольчої кризи в Україні та світі.
Джерело: Роман Лещенко