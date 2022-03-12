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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін тимчасово заборонив експорт добрив з України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Трактор удобрює землю

Кабінет міністрів України запровадив заборону на експорт добрив з України.

Таке рішення ухвалено у зв’язку з воєнним станом задля збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив.

Це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив.

У відповідній постанові українського уряду йдеться про:

  • добрива мінеральні або хімічні, азотні (код УКТ ЗЕД 3102);
  • добрива мінеральні або хімічні, фосфорні (код УКТ ЗЕД 3103);
  • добрива мінеральні або хімічні, калійні (код УКТ ЗЕД 3104);
  • добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках, упаковках масою брутто не більш як 10 кг (код УКТ ЗЕД 3105).

Ця заборона має вимушений та тимчасовий характер і застосовується до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та забезпечення посівної кампанії, що є надзвичайно важливим, щоб не допустити продовольчої кризи в Україні та світі.

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Джерело: Роман Лещенко

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Фото: Depositphotos

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