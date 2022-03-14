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Факти / Україна

В Італії перекинувся автобус з українськими біженцями – загинула жінка

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В Італії перекинувся автобус з українськими біженцями – загинула жінка

У неділю, 13 березня на півночі Італії перекинувся автобус, що перевозив понад 20 біженців із України. Одна пасажирка загинула, інформує американське видання The New York Times.

Начальник зміни пожежних у провінції Форлі-Чезена, де сталася аварія, Ремо Тассінарі повідомив, що загиблій було 32 роки. Вона подорожувала з двома дітьми 5 і 11 років. Вони вижили.

Ще п’ятьох людей доправили до лікарні з легкими пораненнями, – пишуть у виданні.

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Раніше у Міністерстві соціальної політики України розповіли, що міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе.

А поширення протилежної інформації містить ознаки шахрайства та порушення прав дітей.

Фото: скрін відео

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