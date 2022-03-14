У неділю, 13 березня на півночі Італії перекинувся автобус, що перевозив понад 20 біженців із України. Одна пасажирка загинула, інформує американське видання The New York Times.
Начальник зміни пожежних у провінції Форлі-Чезена, де сталася аварія, Ремо Тассінарі повідомив, що загиблій було 32 роки. Вона подорожувала з двома дітьми 5 і 11 років. Вони вижили.
Ще п’ятьох людей доправили до лікарні з легкими пораненнями, – пишуть у виданні.
???? #Bus #Ucraina, #vigilidelfuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato [#13marzo 9:30]#A14 Forlì-Cesena pic.twitter.com/avIfDarEci
— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
Раніше у Міністерстві соціальної політики України розповіли, що міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе.
А поширення протилежної інформації містить ознаки шахрайства та порушення прав дітей.
Фото: скрін відео