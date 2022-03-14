Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану неможливе, а поширення протилежної інформації містить ознаки шахрайства та порушення прав дітей. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

У відомстві зазначають, що через ризики для життя та здоров’я дітей внаслідок війни Росії проти України здійснюється евакуація дітей та сімей з дітьми до безпечних зон у межах України, а також за межі України – в інші держави, зокрема держави-члени Європейський Союз.

Політика Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо усиновлення полягає в тому, що діти, евакуйовані до інших держав внаслідок надзвичайної ситуації, у тому числі діти, яким на території інших держав надано статус біженця, не можуть бути усиновлені, оскільки більшість із них не є сиротами, або немає офіційних достовірних підтверджень цьому, – йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що для усиновлення дитини-громадянина України іноземцями або громадянами України, які проживають за її межами, потрібна згода Національної соціальної сервісної служби. А через активні бойові дії її роботу призупинено.

Коли ситуація дозволить поновити якісну перевірку документів іноземців – кандидатів в усиновлювачі та проводити попередню роботу, необхідну в процесі міждержавного усиновлення, Уряд України невідкладно поінформує громадськість та компетентні органи іноземних держав про умови та особливості відновлення міждержавного усиновлення, – зазначили у відомстві.

Раніше, колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба розповів, чи можна усиновити дитину під час воєнного стану на території України.

Він зазначив, що зараз Міністерство соціальної політики намагається врегулювати законодавство, щоб спростити процедуру усиновлення.