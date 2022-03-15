Станом на ранок 15 березня жертвами повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, стали вже 97 українських дітей. Ще понад 100 дістали поранення.

Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора. Згідно з інформацією відомства, за 19 днів війни найбільше дітей постраждало у восьми областях нашої держави.

– Через збройну агресію РФ станом на ранок 15 березня 2022 року загинули 97 дітей, і більше 100 – поранено. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Щодня під обстрілами гинуть щонайменше п’ятеро дітей, – наголошується в повідомленні.

Крім того, ворог продовжує руйнувати заклади освіти на території України. Так, унаслідок бомбардувань та обстрілів, які здійснюють путінські війська, пошкоджено понад 400 закладів освіти (59 із них повністю зруйновані).

Найбільше руйнувань зазнали заклади освіти: в Донецькій (119), Харківській (50), Миколаївській (30), Сумській (28), Київській (35), Херсонській (21) областях, а також у Києві (24).

Крім того, ворожі війська обстріляли 11 лікувальних закладів та три центри реабілітації, зокрема для дітей-інвалідів.

В Офісі генпрокурора будуть ще уточнювати цифри, оскільки зараз відсутня можливість оглянути місця воєнних злочинів РФ, де відбуваються активні бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях.

У відомстві закликають громадян, які стали свідками злочинів РФ, фіксувати їх та надсилати докази за допомогою ресурсу warcrimes.gov.ua.

Станом на 14 березня Офіс генпрокурора повідомляв, що з 24 лютого жертвами збройної агресії РФ стали 90 українських дітей, а понад 100 – дістали поранень. Тож за добу жертвами воєнної агресії РФ стали ще семеро українських дітей.