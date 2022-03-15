ЗСУ не обстрілюватимуть Херсон: росіяни поширюють дезінформацію

У Миколаївській області продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл від російських загарбників, повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області йде колона окупантів. Люди кажуть, що вони тікають. Це правда! – уточнив він.

За його словами, є також інформація, що ворог поширює дезінформацію про можливий масований обстріл Херсона.

– Я вас запевняю, що ЗСУ не планують і не обстрілюватимуть Херсон! Можливо, окупанти про це думають. Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями, – звернувся він до мешканців сусідньої Херсонської області.

Напередодні у Херсоні тисячі людей вийшли проти російських агресорів та створення на території області так званої ХНР.

Тимчасово окупувавши Херсон, росіяни вимкнули українське мовлення, блокують зв’язок, затримують українців та шукають колоборантів у чиновницьких рядах.