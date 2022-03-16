Росіяни почали обстрілювати Маріуполь із кораблів

У Донецькій області російські військові випустили перші ракети з корабля поблизу Білосарайської коси в бік Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До цього, каже він, місто обстрілювали лише з літаків.

– Росіяни продовжують нищити місто і містян. Їхня мета одна – стерти символ спротиву й форпост України, – говорить Петро Андрющенко.

Нелюдяність поведінки ворога та обстрілів, зауважує радник мера, зростає. Так, російські військові розстріляли чоловіка без зброї просто з танку.

Крім того, окупанти не лише захопили обласну лікарню, взяли в заручники лікарів та пацієнтів, а ще й нагнали близько 400 людей із сусідніх укритів.

– Зараз вони примушують наших лікарів лікувати орківськіх поранених під загрозою вбивства, одночасно прикриваючись людьми, як щитом, від спроб повернути лікарню з боку наших захисників. Нелюдь типова росіянська, – додає Петро Андрющенко.

Продовжують росіяни, веде далі радник міського голови, свою незрозумілу гру Припаркуй гумконвой. Мається на увазі те, що щоранку колона автомобілів виїжджає з Бердянська і після стоянки знову повертається назад до міста.

Проте є й гарні новини. 570 людям 15 березня вдалось дістатись Запоріжжя, а 4 тис. автівок та майже 20 тис. людей зараз прямують до безпечної частини України.

– Мабуть, немає нічого приємнішого, аніж бачити знов пости та повідомлення людей, яких не чув нескінченність цих темних днів. Усе заради цього, – наголошує він.

16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Міноборони РФ