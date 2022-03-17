В Україні не залишилось областей без воєнної загрози – МВС

В Україні не залишилось місць, де не було б очевидної воєнної загрози. Про це в ефірі спецмарафону національних телеканалів повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Ми вже не назвемо області, де б не відбувалися обстріли або де б не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним, – констатує міністр МВС.

Очільник відомства додає: лише в Києві щодня отримує інформацію про затриманих представників ворожих диверсійно-розвідувальних груп та коректувальників вогню.

– І вони є також у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях. Ця проблема сьогодні є всюди, – наголошує міністр.

Крім того, міністр анонсував вже цього тижня зміни в організації блокпостів в Україні.

Якщо в перші дні повномасштабної війни в Україні їх було понад 2,5 тис., то тепер їх менше на тисячу – понад 1,5 тис.

– Є необхідність у близько 800 блокпостах в обласних центрах і між ними на основних шляхах України. Протягом тижня буде наведено лад. Крім того, головними на блокпостах будуть представники Національної поліції, – зауважує Денис Монастирський.

Зазнати змін має й процедура проїзду блокпостів – на в’їзді в міста була обов’язкова перевірка, а на виїзді – вибіркова, щоб не стримувати людей.

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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