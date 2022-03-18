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Факти / Україна

Конгрес США зробив крок до підвищення мит на торгівлю з Росією та Білоруссю

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Конгрес США зробив крок до підвищення мит на торгівлю з Росією та Білоруссю

Палата представників Конгресу США проголосувала за скасування для Росії та Білорусі так званого статусу “країни найбільшого сприяння”. Про це інформує BBC

Як пишуть у медіа, виключення РФ із низки “країн найбільшого сприяння” дозволить підвищити тарифи на ключові продукти, які продає Кремль, включаючи мінеральне паливо, добрива та метали.

За скасування торгових привілеїв для обох країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну проголосували 424 конгресмени нижньої палати – Палати представників.

Очікується, що Сенат – верхня палата – теж швидко схвалить закон. Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер сказав:

На сьогодні обидві партії, демократи і республіканці, залишаються єдиними в тому, щоб надіслати Путіну чіткий сигнал: його нелюдське насильство проти українського народу буде мати жахливу ціну, і сьогоднішній крок Палати представників є ще одним способом втілити це в реальність.

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Крім того, президент США “дасть знати” лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, які наслідки чекатимуть на його країну, якщо він вирішить підтримати Росію у її злочинній війні проти України.

Про це 17 березня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він нагадав, що 18 березня має відбутися офіційна розмова між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом.

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Джерело: BBC

Фото: Pexels

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