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Факти / Світ

Сі Цзіньпін сказав Байдену, що війна Росії в Україні не потрібна нікому

Анастасія Гевко редакторка стрічки
сі цзіньпін

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден 18 березня провів переговори із головою Китаю Сі Цзіньпіном у режимі відеодзвінка.

– Відеодзвінок президента США Джо Байдена з головою Китаю Сі Цзіньпіном завершився о 10.53 за східним поясним часом. Дзвінок, який розпочався о 9.03 ранку за східним часом, тривав одну годину та 50 хвилин, – сказано у повідомленні.

Тим часом CNN з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомило, що Сі Цзіньпін сказав Байдену про те, що конфлікт і конфронтація РФ в Україні “не в чиїхось інтересах”, а також заявив, що “Китай та США зобов’язані працювати в ім’я миру”.

Нагадаємо, після початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого Китай намагався посідати нейтральну позицію. Однак пізніше китайські дипломати закликали Росію та Україну шукати спосіб знайти дипломатичне рішення для завершення війни.

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