Уряд Австралії в п’ятницю оголосив про нові санкції щодо 11 російських банків та державних структур.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на заяву міністра закордонних справ Маріс Пейн.

За її словами, Австралія продовжуватиме координувати зі своїми партнерами санкції для обмеження фінансування незаконної війни президента Путіна.

– Сьогоднішній лістинг санкцій включає Російський фонд національного добробуту та Міністерство фінансів Росії. Після нещодавнього включення Центрального банку Росії Австралія тепер націлена на всі російські державні структури, відповідальні за випуск та управління суверенним боргом Росії, – сказала вона.

Більшість банківських активів Росії тепер підпадають під санкції Австралії разом із усіма організаціями, які управляють суверенним боргом Росії.

Пейн також оголосила про нові санкції проти російських олігархів Віктора Вексельберга, а також Олега Дерипаскі, голови алюмінієвої компанії Русал, якій належить 20% австралійської компанії Queensland Alumina.

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Раніше повідомлялося, що Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 146 членів Ради Федерації РФ, 14 олігархів/бізнесменів та члени їхніх родин.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляли, що Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов і Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи через західні санкції. Тому Володимир Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів.