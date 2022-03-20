Загроза наступу на Україну з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється військовими як висока.

Про це журналістам повідомили у Генеральному штабі. Однак наші військові переконують, що сили оборони України готові до відсічі.

Раніше радник міністар внутрішніх справ Вадим Денисенко також говорив про те, що російсько-окупаційні війська підходять до кордону Білорусі з Україною та можуть спробувати його перейти.

Крім того, напередодні білоруські дипломати поїхали з території України, що також є певним тривожним сигналом.

– Я оцінював би ситуацію можливості введення Білорусі до військового конфлікту як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60, але все ж таки я думаю, що Лукашенко робитиме все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії, – говорив Денисенко в ефірі телеканалу ICTV.

За словами радника міністра внутршніх справ, кількість білоруської армії становить приблизно 40 тис. осіб. Вадим Денисенко також наголосив, що українські військові на заході готові до такого вторгнення.