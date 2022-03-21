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Факти / Україна

Кількість наданої Україні зброї тільки збільшуватиметься – глава Пентагону

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Кількість наданої Україні зброї тільки збільшуватиметься – глава Пентагону

Станом на сьогоднішній день Україна отримала від Пентагону військову допомогу на 2 млрд доларів. Це у 10 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телемарафону розповів кореспондент із США Дмитро Анопченко, посилаючись на слова американського міністра оборони Ллойда Остіна.

Глава Пентагону зробив таку заяву під час свого інтерв’ю для CBS, з якої слід винести такі меседжі:

  • У США дуже стурбовані можливістю використання Росією хімічної чи біологічної зброї проти України.
  • Міноборона США має факти, що іноземні найманці та представники приватних військових структур РФ вже збираються в Україну. Але поки що на передовій їх не бачили.
  • Кількість наданої Україні зброї лише збільшуватиметься. Проте йдеться виключно про ту техніку, якою українські військові вже вміють користуватися.

Інтерв’ю для CNN дала і посол США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Вона заявила, що президент Байден не збирається відвідати Україну під час свого європейського турне, а також поділилася подробицями про майбутній саміт НАТО, який відбудеться 24 березня у Брюсселі. Зокрема, відповіла на запитання журналіста, чи можливе спрямування миротворчої місії НАТО в Україну.

Американських військових в Україні не буде на цей момент. Інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести військових в Україну — але це рішення, яке вони мають ухвалити, — сказала Грінфілд.

Про те, чи Україна отримає обіцяну систему протиповітряної оборони С-300 – дивіться у відео:

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Тим часом розвідка Великої Британії заявляє, що російські війська продовжують блокувати українське узбережжя та завдавати ракетних ударів по цілям на всій території України. Це, за її словами, може посилити гуманітарну ситуацію в Україні та завадити постачанню життєво важливих засобів населення України.

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III 

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