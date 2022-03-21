Міноборони Великобританії заявило, що російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, незважаючи на відсутність прогресу.

– Російські війська на півдні України все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, – заявило ввечері в неділю британське міністерство оборони.

– Сили, що настають із Криму, не досягли великого прогресу за останній тиждень, – йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Тим часом, як зазначили у британських військових, російські військово-морські сили продовжують блокувати українське узбережжя та завдавати ракетних ударів по цілям на всій території України, що може посилити гуманітарну ситуацію в Україні та завадити постачанню життєво важливих засобів населення України.

Раніше стало відомо, що Британія продовжить нарощувати військову підтримку України, щоб закінчити війну. Про це напередодні повідомив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.