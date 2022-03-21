За понад три тижні повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 14,7 тис. особового складу.

Нині ворог відступає на окремих напрямках та зосереджує основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги інтерактивну карту бойових дій, яка оновлюється в режимі реального часу та умовно відображає ситуацію в містах України.

Онлайн-карта бойових дій в Україні 21.03.2022:

На ранок 21 березня Генштаб ЗСУ звітує: положення та характер дій сил оборони суттєвих змін. Українські військові продовжують завдавати ударів по ворогу, який намагається закріпитися на захоплених позиціях.

На Київщині ідуть постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли Петрушки та Шпитьки ДмитрівськоЇ громади, що спричинило пожежу приватних будинків. Багато сіл в Бучанському районі в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли також тривають в Гостомелі, Бучі, Ірпені. В Броварському районі на території трьох громад — ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли.

Також тривають бої навколо Чернігова. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично ніде у місті немає зв’язку, більша частина — без газу.

Всю ніч терористи обстрілювали передмістя Сум. Близько 4 ранку внаслідок обстрілів пошкодили ємності з аміаком на заводі Сумихімпром, стався витік. О 07:49 пожежу було ліквідовано, у результаті пожежі травмувався працівник підприємства.

Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюму. Гуманітарні вантажі вчора доставили до Малої Рогані, але пропав зв’язок з шістьма людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ, це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

На Рівненщині ворог завдав два ракетних удари по військовому полігону, працює відповідна комісія. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати.

У Луганській області вночі обстрілювали Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

На Донеччині ідуть постійні обстріли Мар’їнки, Очеретиного, Авдіївки. Окупанти не залишають активних спроб прорвати оборону в Мар’їнці. Маріуполь – без змін. Колона з автобусів сьогодні вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей із Бердянська (тих, хто доїхав туди з Маріуполя самотужки).

Протягом доби тривають обстріли сіл поблизу Миколаєва. За попередньою інформацією, троє людей отримали поранення. Продовжується бої. Частина населених пунктів знаходиться без електропостачання та тепла.

На Херсонщині тривають сильні вибухи в районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли. Подробиці уточнюються.

На ранок 20 березня окупаційні війська значно не змінили своїх позицій. Ворог не проводив активних наступальних дій, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ з логістикою.

На Київщині росіяни відмовилися від активних дій та активно окопуються, зводять фортифікаційні спорудження, намагаються налагодити логістику. Бої та обстріли в Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі. Загарбник веде хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів. Переміщення ворога зафіксовано у Вишгородському та Броварському районах.

Триває оборона Чернігова. Терористи обстрілюють місто, багатоповерхівки, промислові райони. У Чернігові немає світла, опалення, проблеми зі зв‘язком, більша частина міста без газу.

Артобстріли передмістя Сум тривають вже тиждень, не обійшлася без них і ця ніч. Про постраждалих поки не повідомляється.

У Житомирській області ворог завдав ракетного удару по одному з сіл Коростеньського району. Зруйновано промислову будівлю, жертв немає

Вночі у Харкові були кілька атак, у результаті загорілися житлові будинки, працюють рятувальники. Увечері внаслідок останнього обстрілу в районі ХТЗ загинули 2 цивільних, зокрема 9-річна дитина.

Атака з неба над Харковом суттєво зменшилися. На сьогодні фіксують розвідувальні літальні апарати. ЗСУ по деяким напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони. Учора в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгардії знищив велику кількість живої сили та техніки окупантів. Намагаються порватися росіяни в напрямку на Ізюм, але ЗСУ ведуть бої.

У Луганській області вночі були обстріли Лисичанська та Рубіжного. За добу у Сєвєродонецьку та Рубіжному пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів, загинуло троє осіб, двоє з яких – діти.

На Донеччині тривають обстріли по всій лінії: Авдіївка, Мар’їнка, Торецьк. Мар’їнка — спроби прориву. Важка ситуація в Маріуполі, у місті голод. Тривають вуличні бої. Люди намагаються самотужки виїхати з міста. В окупованих селищах поблизу Маріуполя – Мангуш, Мелекине – зібралося багато біженців.

На Миколаївщині були обстріли міста з Градів. Продовжуються бої в області. У частині населених пунктів відсутнє тепло та світло, проходить евакуація.

На Херсонщині ніч неспокійна, по області було чутно звуки вибухів, обстрілів. Загалом ситуація в області з кожним днем наближаться до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають окупанти, майже гуманітарна катастрофа.

Втрати техніки РФ станом на 20 березня:

476 танків,

1 487 одиниць бойових броньованих машин,

230 одиниць артилерійських систем,

74 одиниці реактивних систем залпового вогню,

44 одиниці засобів протиповітряної оборони,

96 літаки,

118 гелікоптерів,

947 одиниць автомобільної техніки,

три кораблі (катери),

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

21 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

12 одиниць спеціальної техніки.

Ніч на 19 березня пройшла відносно спокійно.

На Київщині під активним та не прицільним вогнем загарбника — Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель, населені пункти Макарівської громади. Найбільше від російських терористів страждають житлові будинки та цивільна інфраструктура. У селі Нові Петрівці сталося загоряння на сміттєзвалищі.

Тривають оборонні бої за Чернігів. Кількість обстрілів міста за добу зменшилась.

На Сумщині Охтирський та Сумський райони російські війська обстрілювали з артилерії. Збитки встановлюються. У селах під кордоном, які перебувають під тимчасовою окупацією ворога, триває терор і геноцид місцевого населення.

У Житомирській області окупанти завдали авіаудару у смт. Народичі, зруйновано складське приміщення.

Спроби оточити Харків тривають, але ЗСУ тримають позиції, кількість обстрілів цієї ночі зменшилась. По області – бої тривають в Ізюмському напрямку, вчора через обстріли гуманітарний коридор не запрацював.

На Луганщині внаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів. Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я. Четверо загиблих та 10 поранених за добу. Без газопостачання перебувають 23 населених пункти, знеструмлені – 38.

На Донеччині продовжується наступ на Мар’їнку. Постійні обстріли по населених пунктах Авдіївка, Очеретине. Верхньоторецьк – авіаудар. Інформація по загиблих та постраждалих наразі відсутня.

У Миколаївській області Снігурівку обстрілювали градами. Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.

Херсонщина потерпає від ворожої окупації з усіх напрямків. В області більше 70 населених пунктів залишаються без електропостачання – це майже 50 тисяч громадян. Стільки ж користувачів вже значний час не мають води.

На ранок 18 березня у Генштабі повідомили, що ЗСУ частково знищили та зупинили просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються. Загалом українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

У Київській області найбільш гарячими точками залишаються Бучанський район – Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади в Броварському районі.

Терористи вранці знову обстрілювали Київ. Залишки збитої ракети впали на житловий будинок у Подільському районі столиці. У результаті обстрілу загинула одна людина та щонайменше четверо травмованих.

Тривають оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води, зв’язок обмежений. Напередодні вдень і вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста. Важка ситуація у приміських селах, у яких вороги розміщують свою техніку поміж хатами, залякують людей, відбирають їжу.

На Сумщині в Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії. У селах цих районів терористи вигнали людей з їхніх домівок, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони та палять будинки. З деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків у невідомому напрямку.

Вранці Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.

У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку, при повторному обстрілі торгівельних павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. Вранці внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого учбового закладу та житлові будинки. Одна особа загинула, 11 постраждали, ще одна людина знаходиться під завалами.

В області тривають бої в Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямку.

У Львові близько 6:30 відбулися кілька вибухів. За попередньою інформацією – три. Повітряне командування Захід Повітряних сил повідомило, що, за попередніми даними, по Львову було випущено шість крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети зенітні ракетні війська повітряного командування Захід знищили.

У Луганській області понад 20 житлових та інфраструктурних об’єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку — будівля СБУ, водоканал, оптові бази. О 5.00 накрили Градами Кремінну та Лисичанськ. У результаті терористичних обстрілів як мінімум двоє загиблих.

На Донеччині тривають обстріли по всій лінії фронту на півночі та в центрі області. Маріуполь залишається в облозі, йдеть вуличні бої Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка — обстріли.

На Миколаївщині були здійснені авіаудари на Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку. Рятувальники ліквідовують пожежі, дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеві населення в селах.

За останню добу на Херсонщині зменшилися вибухи та постріли. Не зважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому Херсоні загарбники встановили нові блок-пости. Люди чекають на зелені коридори.

Ситуація станом на ранок 17 березня залишається без суттєвих змін.

На Київщині тривають бої в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Макарові. Окупанти хаотично гатять з артилерії. У Броварському районі – ракетні удари по населених пунктах Калинівської територіальної громади, кількість постраждалих уточнюється.

Ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів із артилерії. Голова ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про щонайменше 53 загиблих за останню добу.

По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Про постраждалих інформації немає.

Усю ніч також тривали хаотичні обстріли Харкова, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади. Кількість постраждалих встановлюється, працюють рятувальники. Також тривають бої в Ізюмі та Чугуєвському напрямку.

Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкоджено і будинки. Є постраждалі.

На Рівненщині напередодні ввечері окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає.

У Луганській області Сєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків, терористи цілеспрямовано знищують місто. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

На Донеччині всю ніч тривав хаотичний артобстріл Авдіївки, зранку окупанти завдали авіудару, після накрили місто градами. Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає, тривають обстріли. Також тривають обстріли Мар’їнки і Красногорівки. Розбита будівля Мар’їнської ВА.

По Маріуполю знову завдали авіаударів. Люди самотужки вириваються з міста на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.

На Миколаївщині тривають бої з окупантами в центральній частини області.

На Херсонщині обстрілюють градами, чути сильні вибухи. Область повністю окупована російськими військами, через що, майже у кожній із 49 територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням. На вечір 16 березня знеструмленими є 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор мирних жителів ситуація в області критична.

На ранок 16 березня стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали.

Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України, а на окремих напрямках – перейти у контрнаступ.

Окупаційні ж війська продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Упродовж доби протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила три літаки (два з них – Су-34), збила один вертоліт, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Крім того, авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Втрати техніки РФ станом на 17 березня:

444 танків,

1 435 одиниць бойових броньованих машин,

201 одиниць артилерійських систем,

72 одиниць реактивних систем залпового вогню,

43 одиниці засобів протиповітряної оборони,

86 літаки,

108 гелікоптерів,

864 одиниць автомобільної техніки,

три кораблі (катери),

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

11 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

10 одиниць спеціальної техніки.

На ранок 15 березня ворог не досягнув своїх окупаційних цілей. Росіяни не залишають спроб захопити Маріуполь, але ЗСУ завдають їм нищівного удару. За вчора терористи втратили там близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР.

На Київщині тривають бої в Ірпені, ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. У Вишгородському районі — пересування техніки ворога. У Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Під ранок терористи обстріляли житлові квартали Києва. Як результат – сотні людей залишилось без домівок, як мінімум двоє загиблих.

Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.

Уночі та вранці окупанти гатили з артилерії по Сумському району. Вперше під удар потрапило місто Шостка, там ворог обстріляв підприємство, обійшлося без постраждалих. З 9.00 на Сумщині очікують режиму тиші для функціонування узгоджених гуманітарних коридорів.

У Харкові ЗСУ тримають оборону, всі позиції захищені. Однак терористи продовжують завдавати ударів із повітря по житлових районах міста. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.

У Запорізькій області ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета — ведення бойових дій на території Запорізького краю — ворогом не досягнута.

На Луганщині терористи обстрілюють Рубіжне та Попасну. Пожежі у житлових будинках. Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.

У Донецькій області продовжуються обстріли Авдіївки та Мар’їнки. Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. У Торецьку активізувалася ворожа авіація, про жертв поки що не повідомлялося.

У Миколаєві вночі лунали вибухи, про жертви та руйнування поки що не повідомляється.

На Херсонщині ніч минула відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води. Надати допомогу немає можливості, тому що окупанти не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки продуктів харчування.

До 14 березня стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали.

Водночас ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі ворога (польових базах і складах), щоб порушити систему логістичного забезпечення на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

Війська агресора не мали значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування, тому зосередились на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

У Генштабі Збройних сил України зафіксували непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема й релігійних об’єктів, для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Через низький рівень морально-психологічного стану російські військовослужбовці відмовляються виконувати накази командування.

Нині у військовому таборі Бєлгородської військової комендатури до них застосовують заходи досудового дізнання.

У ніч на 13 березня практично по всій території України спрацював сигнал повітряної тривоги. Під ранок стало відомо – терористи завдали авіаудару по Яворівському полігону на Львівщині та аеропорту в Івано-Франківську.

На Київщині найбільш небезпечним залишається Бучанський район — бої йдуть у Ірпені, Макарові. Постійне переміщення ворога в Гостомельській, Бородянській, Бучанській громаді. У Броварському районі ворожа техніка пересувається населеними пунктами. У трьох громадах Броварського району тривають бойові дії.

Вночі було три авіанальоти на Чернігів. Унаслідок чого будівля 9-поверхового гуртожитку зруйнована з 9-го по 2-й поверх, загинула 9-річна дівчинка. Навколо Чернігова тривають оборонні бої. ЗСУ звільнили два населені пункти у київському напрямку.

На Сумщині вночі ворожа артилерія кілька разів розстрілювала мирні села Охтирського району і саму Охтирку. Гатять російські вороги переважно із Тростянця. Це місто окуповане ворогом. Також ворог скористався режимом тиші, який періодично тривав останні кілька днів, для укріплення своїх позицій та переміщення військ.

У Харківській області тривають активні бойові дії на Ізюмщині.

Військові та жителі Запорізького краю у взаємодії з поліцією, ДСНС, підрозділами Сил оборони України та владою міста Запоріжжя стримують масований наступ окупаційних військ. Наразі ситуація без суттєвих змін, але ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети.

На Луганщині житлові сектори Сєвєродонецька, Рубіжного Лисичанська та Попасної перебувають під постійними обстрілами. Є жертви та постраждалі серед мирного населення. Попри постійні обстріли енергетикам вдалося підключити 13000 абонентів, газівникам — 7000.

У Донецькій області Маріуполь перебуває в облозі, бої на околицях міста. У Краматорську всю ніч і зранку повітряні тривоги.

Літаки над Лиманом, Слов’янськом, Святогірськом. Терористи напередодні завдали удару по Святогірській лаврі, є поранені.

На Миколаївщині ніч минула відносно спокійно, область тримає оборону. Вранці голова ОВА Віталій Кім повідомив про 9 загиблих унаслідок обстрілу Миколаєва.

У Херсонській області починаючи з вечора та всю ніч лунали сильні вибухи, гради в районі аеропорту.

Ніч 12 березня в Україні була неспокійною.

На Київщині – в Ірпені, поблизу Гостомеля, у Броварському та Фастівському районі – тривали бої.

У Фастівському районі ворог влучив у нафтобазу села Крячки.

Також російські війська хаотично обстрілювали центр та спальні райони Чернігова.

Зафіксовано кілька влучень під час авіанальоту в Сумській області.

За попередньою інформацією, бомбили аеропорт у Кропивницькому й Канатовому.

У Харківській області ЗСУ знищили колону російської техніки в Чугуївському районі.

Обстріли Сєвєродонецька та Рубіжного Луганської області не припинялися з вечора 11 березня, що спричини низку пожеж. Станом на ранок 12 березня без електрики залишалось 100 тис. абонентів.

На Донеччині Волноваха перебуває під контролем російських військ, у облозі – Маріуполь.

Миколаїв агресор хаотично обстрілював Градами та Смерчами. Постраждали спальні райони та приватний сектор, в яких взагалі відсутні військові та важливі інфраструктурні об’єкти.

У Херсоні ніч минула відносно спокійно, лише в районі аеропорту було чути вибухи.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.

Втрати техніки РФ станом на 12 березня:

374 танки,

1 226 одиниць бойових броньованих машин,

140 одиниць артилерійських систем,

62 одиниці реактивних систем залпового вогню,

34 одиниці засобів протиповітряної оборони,

74 літаки,

86 гелікоптерів,

600 одиниць автомобільної техніки,

три кораблі (катери),

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

сім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

На ранок 11 березня російська армія суттєво не змінила своїх положень. Терористи намагаються перегрупуватися, але відчувають кадрову нестачу. Тому керівництво терористичної армії ухвалило рішення залучати до війни в’язнів навіть без військового досвіду.

Станом на 10 березня Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів.

Українські військові захищають Харків та Охтирку, тримають оборону Маріуполя та Чернігова, прикривають державний кордон із Республікою Білорусь, стримують просування ворога в напрямку Києва, а також Кривого Рогу, Миколаєва, Вознесенська та Нововоронцовки Херсонської області.

До ранку 9 березня ворогу не вдалося просунутися на жодному напрямку, ЗСУ продовжують тримати оборону на визначених напрямках та давати гідну відсіч окупанту.

Ворог намагався вночі зайти до Ірпеня на Київщині, атаку відбили. Ввечері терористи також завдали ракетного удару по Борисполю. Одну ракету знищили, одна потрапила у технічні приміщення аеропорту, внаслідок чого є поранені. Київська область готується до евакуації з гарячих точок.

По Житомирщині ввечері та вночі було скоєно два авіаудари. У Житомирі зруйнована будівля гуртожитку, попередньо також було влучання в одне з підприємств міста. Унаслідок бомбардування міста Малин зруйновано кілька приватних будинків. За попередніми даними, внаслідок авіаційних ударів загинуло 9 людей.

У Запорізькій області ворог намагається відновити наступ, здійснюючи перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку обласного центру. Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.

Тривають оборонні бої на підступах до Чернігова. Вночі російська армія обстрілювала околиці Чернігова, за попередньою інформацією, в результаті виникли пожежі у 10 житлових будинках.

На Сумщині російська авіація знову бомбила Охтирку та Охтирський район, наразі там немає зв’язку. Всю ніч тривали перемовини щодо “зеленого коридору” із Сум і попередньо його відкрили.

Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно. П’ять тисяч людей і тисяча приватних автівок у безпеці. Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – жінки та діти, іноземці з Індії, Китаю, Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надано прихисток.

У Луганській області тривають обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної, пожежі у житловому секторі унаслідок влучення снарядів. Відсутній газ, частково вода та світло. Практично немає інтернету та зв’язку.

На Донеччині найскладніша ситуація у Маріуполі, окупанти не пропускають гуманітарний вантаж. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста – міжнародного і українського. У місті немає нічого – води, електрики, газу, їжі, ліків. У Волновасі продовжуються бої.

Харків тримає оборону, активних наступальних дій не було, вночі була поодинока атака околиць міста з повітря. Зловили ще одного диверсанта. Тривають бої в Ізюмі, у Чугуєві та Дергачах є влучання снарядів у житлові будинки.

За минулу добу ворог сповільнив свій наступ, проте готується до нападу на Київ. Для цього терористи перегрупувалися та планують долучити до штурму столиці найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП Кузбасс (Кемерово), 604 центру СпП Вітязь (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії Ліга (колишня ПВК Вагнер).

У Київській області тривають бої у Ірпені. Обстріли Макарова, району Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомелю, Узину.

У Житомирській області напередодні ввечері стався ворожий авіаналіт. Удар завдано по двох нафтобазах та промзоні. Станом на ранок 8 березня пожежу на нафтобазі у смт. Черняхів було ліквідовано.

Ворог також готується до наступу в напрямку Запоріжжя, здійснюючи перегрупування військ. В окупованих населених пунктах Пологи, Василівка, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад. Терористи намагаються встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільних.

У Хмельницькій області пізно ввечері російські війська намагалися обстріляти Старокостянтинів, атаку було відбито.

У Чернігівській області тривають оборонні бої біля Чернігова та по області.

На Сумщині вчинено авіаційний наліт по житлових кварталах міста, приватному сектору. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, по звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.

Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто без тепла четвертий день. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.

У Луганській області тривають обстріли Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. У Попасній влучення у психоневрологічний диспансер – двоє загиблих. У Рубіжному – троє поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.

На Донеччині російські окупанти взяли під контроль Мангуш (останнє смт перед Маріуполем). У Маріуполі – катастрофа, місто чекає на гуманітарну допомогу. Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти сьогодні продовжиться. В районі Авдіївки обстріли. В районі Мар’їнки зранку почався бій.

Миколаїв 7 березня відбили від терористів. Уночі лунали вибухи, по області було тихо.

У Харкові ворог знову обстрілював житлові квартали, відомо про чотирьох загиблих. Вночі у місті відносно спокійно, по області тривали бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.

Станом на ранок 7 березня ворог продовжує наступ завданням ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

На Херсонщині, хоч і ніч минула спокійно, багато сіл залишаються без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.

З вечора під обстріли потрапила північна частина Житомирської області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с. В’язівка Коростенського району. Авіаударів було завдано по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.

У Запорізькій області біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабине особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак – тимчасово окуповані. Запорізька АЕС залишається під контролем окупанта.

У Хмельницькій області цієї ночі було спокійно. Проте стало відомо щодо постраждалих через удари по аеродрому в Старокостянтинові: три людини поранені, одна загинула.

Вночі російська армія хаотично обстрілювала житлові квартали Чернігова, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Тривають бої на підступах до Чернігова та по області.

На Сумщині складною залишається ситуація в Охтирці та Тростянці. В область заходить велика кількість терористичних військ із території Росії.

У Луганській області зранку обстрілюють Сєвєродонецьк із важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. Вчора відправили евакуаційний потяг – понад 2000 людей.

На Донеччині Маріуполь, Волноваха — в облозі. Тривають бої. На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Містам потрібен зелений коридор.

Під ранок житлові квартали Миколаєва обстріляли градами, у будинках виникли пожежі, є руйнування. Про постраждалих поки що не повідомляється. Ворожі війська знову намагаються увійти у місто.

У Харкові всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах міста. Вранці під завалами будинків рятувальники знайшли тіла восьми людей.

Під Києвом бої ідуть на напрямку Макарів – Ірпінь – Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В Ірпені немає світла, газу та тепла, терористи не випускають людей з будинків, їжу та воду не підвозять.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.

Втрати техніки РФ станом на 8 березня:

303 танки,

1036 одиниць бойових броньованих машин,

120 артилерійських систем,

56 одиниць реактивної системи залпового вогню,

27 засобів ППО,

48 літаків (інформація уточнюється),

80 гелікоптерів (інформація уточнюється),

474 одиниці автомобільної техніки,

3 одиниці легких швидкісних катерів,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Під вечір 6 березня у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що окупанти не контролюють території – вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.

У ЦПЗ при РНБО представили карту Нейтана Русера з ASPI Cyber Policy, яка відображає найбільш актуальну і коректну інформацію, що не містить маніпуляцій щодо території. Її можна подивитись нижче.

6 березня, на одинадцяту добу війни, триває оборонна операція в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Основні зусилля зосереджено на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України зупинили колони противника, що намагалися висунутися в бік Дніпропетровської області від Балаклії.

На Сіверщині триває оборона Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюється підготовка всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На Приморському напрямку триває оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряного прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Ворожі льотчики, які вижили після катапультування, уже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Ніч на 5 березня була відносно спокійною у всіх областях. ВСУ витісняє ворога з тієї невеликої кількості території, де йому вдалося просунутися раніше. Росія несе втрати та не має бажаного успіху, тому змінює тактику і продовжує завдавати ударів по мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.

Житомирська область: були повітряні тривоги, терористи влучили у завод.

У Сумах від самого ранку не припиняються авіаудари. Російські війська руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин більше доби без електрики та зв’язку після авіаударів. Тростянець – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, усі магазини пограбовані. В Охтирці частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води, терористи знищили ТЕС.

У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, але серйозних військових конфліктів за ніч не зафіксовано. В обласному центрі відносно спокійно.

На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог в Бучі, в Ірпені, бої в Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів — по всій області.

На Чернігівщині російські терористи наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої – в місті та області.

Луганська область повідомляє, що артобстріл почали зранку, вночі було тихо. Донеччина: північ і центр – відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння. Волноваха і Маріуполь – в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але міста залишаються під контролем України.

Станом на 4 березня російські терористи зосередили усі зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Під час виконання цього завдання ворожі сили втратили основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів.

У Херсоні не завозять продукти, власники магазинів роздають всі товари місцевим жителям безкоштовно. Зв’язок у місті сьогодні був відсутній чотири години.

На Волинському напрямку російські війська почали оборонятися в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. У Генштабі не виключають збройних провокацій на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання росіян силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.