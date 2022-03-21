21 березня о 04:30 на “Сумихімпром” став витік аміаку. Зона ураження спочатку була радіусом 5 км, але потім її зменшили до 2,5 км. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків, – наголосив він.

За словами очільника Сумської ОВА:

для Сум наразі загрози немає;

під загрозою – с. Новоселиця;

зона ураження становить 2,5 км, на місці працюють ДСНС та аварійні бригади заводу.

Живицький також залишив пам’ятку із детальною інструкцією подальших дій для населення: