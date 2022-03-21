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Факти / Україна

Витік аміаку на Сумихімпром: зона ураження радіусом 2,5 км

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Витік аміаку на Сумихімпром: зона ураження радіусом 2,5 км

21 березня о 04:30 на “Сумихімпром” став витік аміаку. Зона ураження спочатку була радіусом 5 км, але потім її зменшили до 2,5 км.  Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків, – наголосив він.

За словами очільника Сумської ОВА:

  • для Сум наразі загрози немає;
  • під загрозою – с. Новоселиця;
  • зона ураження становить 2,5 км, на місці працюють ДСНС та аварійні бригади заводу.

Живицький також залишив пам’ятку із детальною інструкцією подальших дій для населення:

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Фото: Unsplash

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