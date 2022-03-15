Президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність для колаборантів – осіб, які співпрацюють з Росією.

Про це заявив під час телемарафону в ефірі українських телеканалів перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.

– Закон про колабораціонізм підписаний уже президентом, за моєю інформацією, і буде опублікований, – наголосив він.

Як відомо, колаборанти – це особи, які свідомо погоджуються на співпрацю із окупаційною цивільною чи військовою “владою” на шкоду власній державі.

На початку березня Верховна Рада підтримала два закони про відповідальність для колаборантів за основу та в цілому (№ 5144 та № 5143). Судячи з інформації на сайті ВР, обидва документи вже підписав президент Володимир Зеленський.

Документ № 5144 передбачає встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

Закон доповнює Кримінальний кодекс України статтею 111-1 Колабораційна діяльність. Запроваджується кримінальна відповідальність за співпрацю з країною-агресором Росією, її окупаційною адміністрацією, збройними чи воєнізованими формуваннями в різних сферах (військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій).

Згідно з положеннями закону:

• За публічне заперечення збройної агресії проти України, тимчасової окупації українських територій, публічні заклики до співпраці із РФ особу будуть позбавляти права обіймати певні посади на 10-15 років.

• За пропаганду в навчальних закладах на користь РФ передбачено покарання у вигляді: виправних робіт на строк до 2 років, або арешту до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права на 10-15 років обіймати певні посади.

• Передача матеріальних ресурсів збройним формуванням РФ, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з Росією буде каратися штрафом до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж позбавленням волі на 3-5 років (із позбавленням права обіймати посади та з конфіскацією майна).

• Якщо громадянин України добровільно займатиме посади в створених РФ незаконних органах влади на окупованій території, братиме участь в організації та проведенні незаконних виборів та референдумів – його можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років (з позбавленням права обіймати посади на строк до 15 років та з конфіскацією майна чи без неї).

• За організацію та проведення заходів політичного характеру або інформаційну діяльність у співпраці з РФ передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 12 років (з позбавленням права обіймати посади на строк до 15 років).

• Якщо громадянин України добровільно займе посаду в незаконних судових або правоохоронних органах на окупованій території, а також братиме участь у незаконних збройних формуваннях, у збройних формуваннях РФ – йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від 12 до 15 років (з позбавленням права обіймати посади на строк до 15 років та з конфіскацією майна чи без неї).

• Якщо внаслідок дій чи рішень, передбачених попередніми трьома пунктами, загинули люди, винним особам загрожуватиме позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.

Ще один підписаний президентом закон про колаборантів – № 5143 містить такі положення:

• буде обмежено доступ до проведення виборів усіх рівнів для осіб, які співпрацювали з РФ, її окупаційною адміністрацією та її збройними чи воєнізованими формуваннями (колаборанти не зможуть бути членами виборчих комісій, спостерігачами на виборах, представниками кандидатів у ЦВК тощо).

• для таких осіб буде закритий доступ до військової служби;

• таких осіб не допускатимуть до державної таємниці;

• співпраця з РФ буде підставою для заборони в судовому порядку політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, профспілок та громадських формувань.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилив кримінальну відповідальність за державну зраду і диверсії в умовах воєнного стану. Тепер за такі злочини передбачено покарання у вигляді 15 років в’язниці або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.