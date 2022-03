Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до урядів усіх країн світу із закликом держави криміналізувати використання символу Z.

Про це голова МЗС написав у Twitter.

За його словами, цей символ використовується в Росії як знак підтримки жорстокої окупаційної війни країни-агресорки проти України. Цю латинську літеру окупанти малюють і на своїй техніці, з якої обстрілюють українські міста.

Саме тому громадська підтримка цього варварства має бути заборонена, наголосив очільник МЗС України.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022