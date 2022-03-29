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Факти / Україна

Кулеба закликає держави ввести кримінальну відповідальність за використання символу Z

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Кулеба закликає держави ввести кримінальну відповідальність за використання символу Z

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до урядів усіх країн світу із закликом держави криміналізувати використання символу Z.

Про це голова МЗС написав у Twitter.

За його словами, цей символ використовується в Росії як знак підтримки жорстокої окупаційної війни країни-агресорки проти України. Цю латинську літеру окупанти малюють і на своїй техніці, з якої обстрілюють українські міста.

– Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу Z, як спосіб публічно підтримати загарбницьку війну Росії проти України. Z означає – російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців, – сказав Дмитро Кулеба.

Саме тому громадська підтримка цього варварства має бути заборонена, наголосив очільник МЗС України.

Раніше повідомлялося, що у Чехії обговорюють заборону використання символу Z, прирівнявши його до нацистської свастики.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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