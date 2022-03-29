Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, які ключові питання на порядку денному у переговорах між делегаціями України та Росії.

Про це він сказав на брифінгу.

Подоляк наголосив, що саме зараз у Стамбулі тривають інтенсивні консультації щодо договору про міжнародні гарантії безпеки України та припинення вогню.

На його думку, лише з цим договором війну в Україні можна закінчити.

Не менш важливим питанням є цілковите припинення вогню, щоб можна було розв’язувати гуманітарні проблеми.

– Сьогодні ще одна проблема стає дедалі більшою – це ескалація війни, ескалація ненависті. Це порушення правил і звичаїв ведення війни, – зазначив Михайло Подоляк.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну делегації обох країн провели три етапи переговорів на території Білорусі — 28 лютого, 4 та 7 березня.

Далі переговори перейшли у дистанційний формат через логістичні проблеми та відбуваються постійно. Четвертий раунд переговорів пройшов у відеоформаті 14 березня, п’ятий — 21 березня.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, мирні переговори з РФ можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Раніше він також заявив, що в Російській Федерації “прямо зараз” розвиваються два “скандальні процеси”, які, за його словами, є вкрай руйнівними для авторитарного каркасу держави-агресора.