За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 29 березня 2022 року

На 34-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України успішно стримують противника на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках та на окремих напрямках війська здійснюють успішні контратаки.

Тим часом ворог підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст.

Концентрується він на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити умови гуманітарної кризи.

Так, 29 березня триває гасіння пожежі на підприємстві для зберігання пального в одному з населених пунктів Рівненського району, в який напередодні о 21.05 стався ракетний удар.

Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає, жертв та постраждалих також.

Російські окупанти продовжують терор місцевого населення в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права.

Однак лише на Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил за добу відбили сім ворожих атак.

Українські військові знищили:

12 танків,

10 бойових машин піхоти,

три одиниці автомобільної техніки.

Уразили 17 повітряних цілей і захисники Повітряних сил Збройних сил України:

вісім літаків,

три вертольоти,

чотири безпілотники різних типів,

дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Станом на 28 березня в Київській області російські військові завдавали ракетних обстрілів у Бучанському районі, у Борщагівській та Вишнівській територіальних громадах, а також по населених пунктах уздовж Житомирської траси.

Зазнав пошкоджень житловий будинок у Святопетрівському.

Тривали оборонні бої навколо Чернігова. Під мінометний обстріл потрапив один із житлових мікрорайонів міста, загиблих немає.

Двоє людей дістали поранень та 12 було евакуйовано після ракетних ракетно-бомбових ударів у Житомирській області.

Уночі 28 березня окупанти продовжували завдавати ударів зі зброї дальньої дії по околицях Харкова, тривали бої в Ізюмі.

Родина із чотирьох осіб загинула внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок у селі Оскіл Харківської області. Чотирирічна дівчинка зазнала поранень.

Мала Рогань, Вільхівка та Гусарівка Харківської області “зачищені” від окупантів та перебувають під контролем українських військ.

На окремих напрямках Збройні сили України перейшли до контрнаступу.

У Волинській області о 08.12 28 березня рятувальники локалізували займання резервуару нафтобази на околицях Луцька, куди близько 22.00 27 березня влучила крилата ракета, випущена з території Білорусі.

Унаслідок обстрілів у селі Борівському Луганської області загинула дитина.

Збройні сили України вибили росіян з одного із районів Рубіжного.

У Донецькій області напруженою ситуація була уздовж усієї лінії зіткнення.

Атаки ворога не дали йому змоги просунутися далі. Триває блокада Маріуполя.

Упродовж минулої доби під потужний обстріл військ РФ потрапили село Станіслав та смт Велика Олександрівка Херсонської області. Є загиблі, серед них – діти.

Втрати росіян в Україні станом на 28 березня 2022 року

близько 17 тис. особового складу,

586 танків,

1 694 бойових броньованих машин,

302 одиниці артилерійських систем,

95 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

123 літаки,

127 гелікоптерів,

1 150 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

73 цистерни з паливно-мастильними матеріалами,

66 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

21 одиниця спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ