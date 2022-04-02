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Факти / Україна

Українські війська продовжують контрнаступ на околицях Києва і укріпили ключовий маршрут на сході – розвідка Британії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Українські війська продовжують контрнаступ на околицях Києва і укріпили ключовий маршрут на сході – розвідка Британії

Українські війська продовжують контрнаступ під час відведення російських військ на околицях Києва. Так, на північно-західному напрямку українські сили намагаються просунутися від Ірпеня у бік Бучі та Гостомеля.

Про це повідомила розвідка Великої Британії, зазначивши, що російські війська відступили з аеропорту в Гостомелі, де з першого дня повномасштабної війни Росії проти України тривали бої. Також повідомляється, що на східному напрямку Україна повернула контроль над кількома селами.

Водночас, згідно з даними британської розвідки, на сході України українські сили після запеклих боїв укріпили ключовий маршрут на сході Харкова. Це вдалося їм зробити на початку цього тижня після звільнення Тростянця, що неподалік Сум.

Ввечері 1 квітня також стало офіційно відомо, що українські захисники звільнили Бучу у Київській області від російських військових. Мер міста назвав це великою перемогою наших Збройних сил на Київщині.

Зазначимо, що за понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території. Карту бойових дій в Україні можна переглянути у нашому матеріалі.

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Фото: Міноборони

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