Українські війська продовжують контрнаступ на околицях Києва і укріпили ключовий маршрут на сході – розвідка Британії

Українські війська продовжують контрнаступ під час відведення російських військ на околицях Києва. Так, на північно-західному напрямку українські сили намагаються просунутися від Ірпеня у бік Бучі та Гостомеля.

Про це повідомила розвідка Великої Британії, зазначивши, що російські війська відступили з аеропорту в Гостомелі, де з першого дня повномасштабної війни Росії проти України тривали бої. Також повідомляється, що на східному напрямку Україна повернула контроль над кількома селами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 April 2022

