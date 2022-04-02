Украинские войска продолжают контрнаступление в окрестностях Киева и укрепили ключевой маршрут на востоке — разведка Британии

Украинские войска продолжают контрнаступление во время отвода российских войск в окрестностях Киева. Так, на северо-западном направлении украинские силы пытаются продвинуться от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля.

Об этом сообщила разведка Великобритании, отметив, что российские войска отступили из аэропорта в Гостомеле, где с первого дня войны полномасштабной войны России против Украины шли бои. Также сообщается, что на восточном направлении Украина вернула контроль над несколькими селами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 2 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/RkaaqnwGCV ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/P4osar6aMm — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2022

В то же время, согласно данным британской разведки, на востоке Украины украинские силы после ожесточенных боев укрепили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это удалось им сделать в начале этой недели после освобождения Тростянца, что неподалеку от Сум.

Вечером 1 апреля также стало официально известно, что украинские защитники освободили Бучу в Киевской области от российских военных. Мэр города назвал это большой победой наших Вооруженных сил на Киевщине.

Отметим, что за месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории. Карту боевых действий в Украине можно просмотреть в нашем материале.