Украинские войска продолжают контрнаступление в окрестностях Киева и укрепили ключевой маршрут на востоке — разведка Британии

Украинские войска продолжают контрнаступление во время отвода российских войск в окрестностях Киева. Так, на северо-западном направлении украинские силы пытаются продвинуться от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля.

Об этом сообщила разведка Великобритании, отметив, что российские войска отступили из аэропорта в Гостомеле, где с первого дня войны полномасштабной войны России против Украины шли бои. Также сообщается, что на восточном направлении Украина вернула контроль над несколькими селами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 2 April 2022

