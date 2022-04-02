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Факты / Украина

Украинские войска продолжают контрнаступление в окрестностях Киева и укрепили ключевой маршрут на востоке — разведка Британии

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Украинские войска продолжают контрнаступление в окрестностях Киева и укрепили ключевой маршрут на востоке — разведка Британии

Украинские войска продолжают контрнаступление во время отвода российских войск в окрестностях Киева. Так, на северо-западном направлении украинские силы пытаются продвинуться от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля.

Об этом сообщила разведка Великобритании, отметив, что российские войска отступили из аэропорта в Гостомеле, где с первого дня войны полномасштабной войны России против Украины шли бои. Также сообщается, что на восточном направлении Украина вернула контроль над несколькими селами.

В то же время, согласно данным британской разведки, на востоке Украины украинские силы после ожесточенных боев укрепили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это удалось им сделать в начале этой недели после освобождения Тростянца, что неподалеку от Сум.

Вечером 1 апреля также стало официально известно, что украинские защитники освободили Бучу в Киевской области от российских военных. Мэр города назвал это большой победой наших Вооруженных сил на Киевщине.

Отметим, что за месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории. Карту боевых действий в Украине можно просмотреть в нашем материале.

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Фото: Минобороны

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